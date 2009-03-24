У Харкові готелярі отримали проекти угод від туроператора УЄФА

Представники офіційного туроператора УЄФА, компанії TUI Travel PLC, сьогодні, 24 березня, вранці провели семінар для власників готелів Харкова, в ході якого ознайомили їх із завданнями, особливостями і вимогами агентства УЄФА по розміщенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, під час зустрічі всім підприємцям також видали для ознайомлення і подальшого підписання проекти договорів з компанією TUI Travel PLC на розміщення ключових «цільових» груп УЄФА, учасників і гостей чемпіонату,

Надалі TUI Travel PLC підпише угоди з конкретними туроператорами для закупівлі і бронювання ними місць в конкретних готелях. Ці договори для компанії будуть гарантією на прийом учасників і гостей чемпіонату та надання сервісних послуг європейського рівня.

Потім, базуючись на кількості підписаних договорів з готелями, компанія TUI Travel PLC підготує звіт про відвідини Харкова і надасть інформацію по об`єктах розміщення на засіданні Виконкому УЄФА у травні 2009 року, де будуть визначені приймаючі Євро-2012 міста.

У семінарі в Харкові взяли участь представники міської влади, заступники міських голів Полтави і Чугуєва, депутати міської, обласної та районних рад, а також представники 44 готелів Харкова і 10 – Полтави.

Сьогодні ж представники офіційної агенції УЄФА з розміщення під час Євро-2012 відбудуть до Львова, де проведуть таку ж зустріч.

Під час семінару для власників готелів також презентують проект угоди про надання готельних послуг, методологію її підписання, а також домовляться про зустріч із кожним власником готелю.

Одним із положень угоди буде фіксація у євро валюті вартості номера на 2012 рік, враховуючи вартість номера сьогодні та рівень інфляції. Щодо готелів, які ще не збудовані, то угодою передбачатиметься надання гарантій щодо введення їх в експлуатацію до 2011 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, рішенням Наглядової ради УЄФА компанія TUI Travel PLC, один з провідних міжнародних туристичниих операторів, визначена офіційною агенцією з розміщення УЄФА під час Євро-2012.