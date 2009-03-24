Динамо виграло матч проти Арсеналу

Закінчився 21-й тур

Закінчився останній (за винятком перенесеної гри Іллічівця та Металіста) матч 21-го туру Чемпіонату України з футболу. Динамо - Арсенал 3:0 (Кравець 21, Алієв 35, 71) Нагадаємо результати решти матчів: Шахтар – Ворскла 1:0 (Срна 48) ФК Харків - Кривбас – 0:1 (Булку 51) Зоря - Чорноморець 2:1 (Жуніор 35, Курілов 79 - Діденко 28) ФК Львів - Металург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмивака 89) Дніпро - Карпати 1:0 (Калініченко 90+1) Таврія - Металург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Коритько 7) Становище в турнірній таблиці 1. Динамо 55 2. Шахтар 43 3. Металіст 38 4. Металург Д 37 5. Ворскла 37 6. Металург З 33 7. Дніпро 29 8. Карпати 28 9. Зоря 24 10. Кривбас 23 11. Чорноморець 20 12. Арсенал 20 13. Таврія 20 14. ФК Львів 15 15. Іллічівець 13 16. ФК Харків 12

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