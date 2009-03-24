УЄФА рекомендуватиме Україну на 6-зірковий статус

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щороку виділятиме Україні по 100 тисяч євро на підтримку розвитку масового футболу в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу, таке рішення було прийнято за підсумками VIII семінару УЄФА з дитячо-юнацького та масового футболу, який проходив 16-20 березня у німецькому Гамбурзі.

Крім цього, експерти Європейського футбольного союзу прийняли рішення номінувати Україну, а також Англію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію та Шотландію на здобуття шестизіркового статусу в рамках Хартії масового футболу. Наразі шестизіркової категорії не має жодна країна, і якщо Комітет УЄФА з питань розвитку та надання технічної допомоги, а також Виконком УЄФА затвердять рішення про присудження Україні додаткових зірок, то ФФУ отримає найвищий показник за цією системою.

Раніше питання спроможності України претендувати на шестизірковий статус вивчав член Комісії УЄФА Стіг-Ове САНДНЕС. Він засвідчив відповідність нашої країни трьом найголовнішим критеріям − проведенню інвестицій в інфраструктуру масового футболу, запровадженню освітніх програм з масового футболу та ініціативам просування масового футболу за участю урядових установ. Зокрема, УЄФА дуже зацікавив досвід України в організації та проведенні курсів для вчителів фізкультури загальноосвітніх шкіл.

Нагадаємо, що національні асоціації, приєднуючись до Хартії, отримують одну зірку, після чого їм нараховуються додаткові зірки за розвиток масового й дитячо-юнацького футболу. Асоціація може набрати до семи зірок, що свідчитиме про поглиблений підхід до політики розвитку масового футболу.

Наразі п’ятизірковий рейтинг, окрім згаданої шестірки країн, мають Північна Ірландія та Фінляндія. Чотири зірки присуджено Данії та Уельсу. Три має Ісландія, по дві − Росія, Білорусь і Андорра.