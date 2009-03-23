Нові станції метро у Києві відкриють до кінця року

До 2010 року столична влада завершить заплановане будівництво нових станцій Київського метрополітену, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ, метрополітен є системоутворюючим підприємством столиці, діяльність якого вийшла далеко за межі транспортного підприємства.

«Крім того, що ми сьогодні щоденно перевозимо 1 млн. 700 тисяч пасажирів, ми також є дуже потужним інформаційним інструментом, об’єктом цивільної оборони тощо. Виходячи з цього і розглядалась програма будівництва та розвитку мережі метрополітенів України на 2006-2010 роки», – сказав П.МІРОШНИКОВ.

Задачами, які ставились перед цією програмою, є прискорення темпів будівництва метрополітену, підвищення рівня його технічного оснащення, ефективності та безпечності роботи та збільшення питомої ваги загального пасажиропотоку за рахунок метрополітену.

Передбачається, що буде продовжена Куренівсько-Червоноармійська лінія до Виставкового центру; побудовані нові станції та другий вихід із станцій «Дарниця» та «Вокзальна». Буде продовжено Сирецько-Печерську лінію метрополітену до Дарницького вокзалу і буде побудовано депо на Куренівсько-Червоноармійській лінії. Крім того, заплановано будівництво двох нових гілок метрополітену: Подільсько-Вигурівської, яка з’єднає правий та лівий береги Києва, а також Лівобережна лінія, яка пройде від діючої станції «Лівобережна» через житловий масив Троєщина.

За словами П.МІРОШНИКОВА, до Євро 2012 також планується побудувати другий вихід на станцію метро «Республіканський стадіон» та другий перехід між станціями «Театральна» та «Золоті ворота», а також реконструювати пересадочний вузол між станціями «Хрещатик» та «Майдан Незалежності».

За інформацією «Київського метрополітену», на станційному комплексі «Деміївська» на 98% виконані оздоблювальні роботи. Будівельна частина станційного комплексу «Голосіївська» виконана на 97%, залишилось завершити будівництво аварійного виходу та платформну дільницю. Споруджено також станційний комплекс «Васильківська» (крім БТП). Велись оздоблювальні роботи, які виконані на 65%. Споруджуються виходи з вестибулів. Тупики за станцією «Васильківська» споруджені на 65%. Загалом, на завершення будівництва трьох станцій метро Куренівсько-Червоноармійської лінії необхідно 785 млн. грн.

Що стосується проектування першої черги будівництва Лівобережної лінії метрополітену, то наразі проводиться робота з відведення земельних ділянок під будмайданчики першої черги Лівобережної лінії з електродепо «Троєщина».

Крім того, в 2006 році було укладено договір на поставку 37 вагонів метрополітену на суму 94,95 млн. грн. З міського бюджету профінансовано 64,6 % від передбачених обсягів.

У 2007 році був сплачений борг у 27 млн. грн. за придбані в 2006 році 37 вагонів (кошти міського бюджету) та укладено договір на поставку 25 вагонів на суму 99,99 млн. грн. Наприкінці року отримано 5 вагонів. У 2008 році профінансовано 13,5 млн. грн. за отримані в 2007 році 5 вагонів. У цілому за 2006-2008 роки з міського бюджету сплачено 49% від обсягів, передбачених Програмою.

У зв’язку з вищевикладеним, у «Програмі соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2009 рік» передбачено: фінансування КП «Київський метрополітен» у сумі 413,6 млн. гривень для придбання 100 нових вагонів; протягом 2009 року фінансування КП у сумі 19,5 млн. грн. на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. «Васильківська» до Одеської площі.

«Місту необхідно придбати 100 вагонів, 50 з яких направити на три нові станції метро в бік житлового масиву «Теремки». Інші 50 – на Сирецько-Печерську лінію, оскільки в разі відкриття станцій «Голосіївська», «Васильківська» та «Деміївська» незабезпечення їх вагонами значно погіршить рух на лінії загалом», – додав П.МІРОШНИКОВ.