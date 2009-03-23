У Харкові сьогодні чекають на туроператорів УЄФА

У Харкові сьогодні чекають представників офіційної агенцієї з розміщення УЄФА на Євро-2012, які мають намір ознайомитися зі станом підготовки об’єктів розміщення і провести переговори з власниками та інвесторами готелів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, туроператори УЄФА перебуватимуть в місті 23-24 березня.

На цей період заплановано проведення робочої зустрічі з керівниками міської ради, міськими експертами та представниками готельного бізнесу, а також презентація реалізації завдань програми Євро-2012, семінар-нарада з питань розміщення та співбесіди з власниками готелів на предмет заключення угод.

Харкову для розміщення сім’ї УЄФА на період чемпіонату потрібно мати 2765 номерів, з яких 1240 – у 5-зіркових, 1315 – у 4-зіркових та 210 номерів - у 3- зіркових готелях.

Згідно діючої міської програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, до об’єктів розміщення включено 54 готелі та 8 гуртожитків. Також задіяні об’єкти розміщення Полтави та Чугуєва, з якими Харківська міськрада уклала відповідні угоди.

Як раніше повідомлялося, рішенням Наглядової ради Союзу європейських футбольних асоціацій офіційною агенцією з розміщення УЄФА на Євро-2012 визначена компанія TUI Travel Plc. Компанія передбачає вивчення стану реалізації заходів з розміщення учасників і гостей футбольного форуму та перспективи підписання угод з власниками готелів в Україні та Польщі для забезпечення розміщення ключових груп УЄФА та їх партнерів.