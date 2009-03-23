УЄФА позитивно оцінює підготовку транспортної інфраструктури

Експерти УЄФА відмічають належну підготовку та значний прогрес транспортної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку, про це було сказано після низки нарад та презентацій виконаних робіт, що пройшли минулого тижня у Києві в рамках планового візиту групи експертів УЄФА та PL2012 з питань розвитку наземного транспорту.

Під час зустрічей за участю представників міст-претендентів обговорювався стан підготовки транспортної інфраструктури та міжміського автодорожнього й залізничного сполучення, включаючи обговорення планів мобільності міст.

Так, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, зі свого боку, зазначив, що підготовка до чемпіонату інфраструктури наземного транспорту є одним з основних завдань уряду. Незважаючи на світову фінансову кризу, повідомив він, уряд вже виділив 34 млн. євро на підготовку автодоріг комунальної власності у приймаючих містах.

Представники міських рад і адміністрацій презентували власні звіти про прогрес підготовки інфраструктури наземного транспорту, міжміського автомобільного та залізничного сполучення, а також проект Концепції транспортного обслуговування й управління дорожнім рухом під час Євро-2012.

Експертами УЄФА було відзначено належну підготовку Мінтрансзв’язку та впевнений прогрес розвитку транспортної інфраструктури приймальних міст. Також досягнуто домовленості щодо опрацювання звітів в частині уточнення кількісних показників проектів розвитку та Концепції, зокрема пропускної здатності аеропортів та потреб рухомого складу для забезпечення обслуговування вболівальників під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу.