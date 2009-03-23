Львів запропонував УЄФА готелі для міні штаб-квартири та команд

Львів запропонував готелі, в яких зможе розміститися міні-штаб квартира УЄФА та футболісти національних збірних, що проживатимуть у місті під час проведення Євро-2012.

Загалом запропоновано 6 готелів, по два на кожну пропозицію, для того, щоб УЄФА мало можливість зробити вибір, повідомляють у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, готель під міні штаб-квартиру буде задіяний під час проведення Євро-2012 та впродовж 5 днів після проведення останнього матчу у місті в рамках чемпіонату. Він повинен бути 5-ти зірковим, мати не менше 63 стандартних двомісних номерів, 15 номерів-люкс, 2 президентські люкс-апартаменти, конференц-зал, паркінг на 25 автомобілів, а також надавати певний перелік послуг. На даному етапі у Львові є два готелі, що відповідають таким вимогам, і їх запропонували УЄФА.

Для розміщення команд-учасниць турніру запропоновано 4 відповідні готелі. При цьому враховувалася їх наближеність до стадіону та тренувального поля, оскільки згідно вимог УЄФА, окрім 4-5 зіркових стандартів, готель повинен знаходитися у 100-кілометровій зоні від основного стадіону та в межах 20 хвилин їзди від тренувального поля.

Інші готелі міста будуть запропоновані для поселення так званої сім’ї УЄФА, зокрема, VIP- гостей, рефері, служби допінг-контролю, представників та партнерів УЄФА. Для поселення цих гостей буде запропоновано ще 49 готелів Львова та області 4-5 зіркового класу.

Як раніше повідомлялося, рішенням Наглядової ради Союзу європейських футбольних асоціацій офіційною агенцією з розміщення УЄФА на Євро-2012 визначена компанія TUI Travel Plc. Компанія передбачає вивчення стану реалізації заходів з розміщення учасників і гостей футбольного форуму та перспективи підписання угод з власниками готелів в Україні та Польщі для забезпечення розміщення ключових груп УЄФА та їх партнерів.