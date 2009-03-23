Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу
Перенесений матч перенесли ще раз
З однаковим рахунком вчора завершилися матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу:
Шахтар – Ворскла 1:0 (Срна 48)
ФК Харків - Кривбас – 0:1 (Булку 51)
Нагадаємо результати решти зустрічей:
Зоря - Чорноморець 2:1 (Жуніор 35, Курілов 79 - Діденко 28)
ФК Львів - Металург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмивака 89)
Дніпро - Карпати 1:0 (Калініченко 90+1)
Таврія - Металург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Коритько 7)
Тур закінчиться матчем Динамо - Арсенал (23 березня). Матч Іллічівець - Металіст перенесений на 9 квітня (попереднє рішення про перенос на 20 травня переглянули, про що генеральный директор Української прем`єр-ліги у розлогому листінаписав президенту Федерації футболу Суркісу).