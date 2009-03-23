Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Перенесений матч перенесли ще раз

З однаковим рахунком вчора завершилися матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу: Шахтар – Ворскла 1:0 (Срна 48) ФК Харків - Кривбас – 0:1 (Булку 51) Нагадаємо результати решти зустрічей: Зоря - Чорноморець 2:1 (Жуніор 35, Курілов 79 - Діденко 28) ФК Львів - Металург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмивака 89) Дніпро - Карпати 1:0 (Калініченко 90+1) Таврія - Металург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Коритько 7) Тур закінчиться матчем Динамо - Арсенал (23 березня). Матч Іллічівець - Металіст перенесений на 9 квітня (попереднє рішення про перенос на 20 травня переглянули, про що генеральный директор Української прем`єр-ліги у розлогому листінаписав президенту Федерації футболу Суркісу).

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