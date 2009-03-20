Тренер Динамо: після Металіста ми нікого не боїмося

Після поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Кубка УЕФА проти «Металіста», наставник «Динамо» Юрій Сьомін залишився радий виходу в наступний етап змагань, а також відзначив футбол найвищого рівня у виконанні обох команд. На думку Мирона Маркевича, для успіху його підопічним не вистачило десять хвилин і сильна лавка запасних.

Юрій СЬОМІН (головний тренер «Динамо»):

– Дуже складно виграти три матчі підряд у такого суперника як «Металіст». На мій погляд, сьогодні команди показали футбол найвищого рівня. Я думаю, що всі глядачі одержали задоволення від гри, але не все від результату. По ходу матчу все йшло проти нас - ми двічі програвали з рахунком, який нас не влаштовував, але в обох випадках знаходили сили, щоб виправити ситуацію. В процесі матчу ми робили дуже багато перестановок, у тому числі і за рахунок замін. Багато гравців діяли сьогодні на різних позиціях. Але у результаті ми свого добилися і раді, що пройшли «Металіст» і тепер гратимемо в наступному раунді Кубка УЕФА.

– Про що ви подумали, коли рахунок став 3:1? – Ви ж бачили, що ми не здавалися. Ми знову зробили перестановки в грі і добилися свого - забили гол.

– Наскільки доленосною стала відсутність Вукоєвіча? Чи вдалося Каддурі замінити сьогодні Огнена на позиції опорного півзахисника? – Безумовно, Вукоєвіч дуже велика втрата для нас. Це центральна фігура в оборонних діях нашої команди. Звичайно, сьогодні нам його не вистачало. Що до Каддурі, то Бадр грав сьогодні добре, азартно. Він діяв на двох різних позиціях. Коли ми його перевели на фланг, він став багато атакувати і це призводило до хороших моментів біля воріт «Металіста».

– Напевно ви розбирали з Богушем удари Коельо зі штрафного. Чому він не зробив ніяких висновків?

– Коельо володіє видатним ударом. Це я говорю без жодного перебільшення. Також хороший удар у Валяєва, але Жажа «стріляє» просто приголомшливо! Передбачити в цих випадках, куди полетить м`яч, незвичайно важко. Я думаю, коли пробиває Коельо, то не тільки Богуш, а жоден воротар не зможе розібратися, в якому кутку стояти, і на яку траєкторію польоту м`яча розраховувати.

– Чи є серед суперників, що залишилися, в Кубку УЄФА команди, з якими б вам не хотілося перетнутися в чвертьфіналі? – Ні. Після сьогоднішньої гри ми нікого не боїмося.

Мирон МАРКЕВИЧ (головний тренер «Металіста»):

– Перш за все, я хотів би подякувати своїм футболістам за виступ в Кубку УЄФА. Ймовірно, до матчу з «Бешикташем» на нас ніхто не ставив і ламаного гроша. Але у результаті ми просунулися достатньо далеко. На жаль, до чвертьфіналу нам не вистачило десяти хвилин. Але це футбол. Позначилася проблема людських ресурсів. Один довго не грав, другий травмувався. А лавка запасних у нас коротка. Це і зіграло основну роль. У «Динамо» на заміну виходять футболісти, які реально підсилюють гру команди. Наші ж заміни сьогодні фактично ніяких змін не провели. Але, повторюся, я дуже вдячний хлопцям. Як за сьогоднішню гру, так і в цілому за виступ в Кубку УЄФА.

– В якому моральному стані зараз знаходиться Березовчук? – Поки що в поганому. Але його виводитимемо з цього стану. Нічого страшного не відбулося. Це футбол.

– Чи можна було не випускати його на поле? Чи розглядалися вами інші варіанти цієї фатальної для «Металіста» заміни? – Я дуже хотів вийти на поле, а якщо серйозно, то Березовчук з усіх запасних був єдиним захисником.

– Після матчу «Шахтаря» ви пообіцяли, що в поєдинку з «Динамо» ми побачимо інший «Металіст». Як вам вдалося за три дні втілити ці слова в реальність? – Я знаю... Коли писатиму мемуари, можливо, дещо про це напишу.

– Що відбувається з Горяїновим? Київський гол на його совісті, та й сьогодні він «чудакував»...

– Згоден з вами. На жаль, відверто кажучи, у нас фактично порожні ворота. Значить треба шукати воротаря.

dynamo.kiev.ua