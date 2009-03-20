Результати жеребкування Ліги чемпіонів

У Швейцарії, в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування Ліги чемпіонів. Ось результати:

Чвертьфінальні пари:

Вільяреал – Арсенал

Манчестер Юнайтед – Порту

Ліверпуль – Челсі

Барселона - Баварія

Жереб півфінальних пар:

МЮ/Порту - Вільяреал/Арсенал

Барселона/Баварія - Ліверпуль/Челсі

Перші матчі ¼ Ліги чемпіонів відбудуться 7 і 8 квітня, у відповідь - 14 і 15 квітня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні 28 і 29 квітня, відповіді - 5 і 6 травня. Фінал відбудеться 27 травня на римському стадіоні "Олімпіко".