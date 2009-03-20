Затверджено проект реконструкції стадіону “Металіст”
Проект відповідає нормам міцності, надійності, безпеки, санітарного благополуччя та пожежної безпеки
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України за результатами розгляду проекту реконструкції КП ОСК «Металіст» підтвердило, що проект відповідає діючим нормам з питань міцності, надійності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та пожежної безпеки, а також архітектурним вимогам і рекомендовано до затвердження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міськради.
Згідно з проектом, спортивний комплекс дає змогу як забезпечення проведення ігор з футболу (загальна площа футбольного поля 7686,0 м2), так і проведення змагань з легкої атлетики (загальна площа бігової доріжки 4296,0 м2, а площа покриття легкоатлетичних секторів складає 2321,2 м2).
Крім того, ДП «Укрдержбудекспертиза» прийняло пропозицію забудовника щодо збереження історичного входу на комплекс павільйону «Ротонда».
Стадіон отримає і багатофункціональну прибудову до західної трибуни з 4 поверхами та підвальним приміщенням. Все це надасть змогу забезпечити комфортні умови як для спортсменів, суддів, медичних працівників, так і для представників засобів масової інформації і VIP-персон.
Питання подальшої реконструкції «серця» ЄВРО-2012 в Харкові спільно вирішується обласною та міською радами, облдержадміністрацією та компанією DCH. Генпроектувальник ВАТ «Інститут Харківпроект».