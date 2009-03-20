Затверджено проект реконструкції стадіону “Металіст”

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України за результатами розгляду проекту реконструкції КП ОСК «Металіст» підтвердило, що проект відповідає діючим нормам з питань міцності, надійності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та пожежної безпеки, а також архітектурним вимогам і рекомендовано до затвердження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міськради.

Згідно з проектом, спортивний комплекс дає змогу як забезпечення проведення ігор з футболу (загальна площа футбольного поля 7686,0 м2), так і проведення змагань з легкої атлетики (загальна площа бігової доріжки 4296,0 м2, а площа покриття легкоатлетичних секторів складає 2321,2 м2).

Крім того, ДП «Укрдержбудекспертиза» прийняло пропозицію забудовника щодо збереження історичного входу на комплекс павільйону «Ротонда».

Стадіон отримає і багатофункціональну прибудову до західної трибуни з 4 поверхами та підвальним приміщенням. Все це надасть змогу забезпечити комфортні умови як для спортсменів, суддів, медичних працівників, так і для представників засобів масової інформації і VIP-персон.

Питання подальшої реконструкції «серця» ЄВРО-2012 в Харкові спільно вирішується обласною та міською радами, облдержадміністрацією та компанією DCH. Генпроектувальник ВАТ «Інститут Харківпроект».