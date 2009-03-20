У Донецьку запевняють, що криза не вплине на підготовку готелів

У Донецьку власники готелів запевнили міську раду, що фінансова і економічна криза не вплине на плани їх підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йшлося на нараді у Донецькій міськраді "Про хід проектування будівництва готелів у місті в рамках підготовки до проведення Євро-2012" 19 березня, повідомили УНІАН у міськраді.

Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, що виступив на нараді, повідомив, що на сьогодні одержали позитивні висновки комісії УЄФА два з чотирьох основних напрямів підготовки міста до Євро-2012, а саме: підготовка спортивних баз і інфраструктури. "У той же час, напрями, що стосуються розміщення гостей чемпіонату, поки знаходяться в "червоному коридорі", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Представники готелів відзвітували про хід підготовки кожного з готелів, кількість планованих номерів і терміни здачі в експлуатацію. При цьому вони запевнили, що плани будівництва і введення об`єктів в експлуатацію у зв`язку з кризою порушені не будуть.

Згідно з цими планами, усього до 2012 року в Донецьку буде збудовано 10 нових готелів.

Так, готель «Атлас» вже відповідає всім вимогам Євро-2009, проте продовжує переоснащення і розширення номерного фонду до Євро-2012. Персонал готелю проходить тренінги, вивчає англійську мову.

Готель «Дружба» планує розширити номерний фонд з 74 до 187 номерів, добудувати два поверхи і конференц-зал на 138-180 чоловік. Імовірно, готель буде введений в експлуатацію в 2011 році, і за рівнем комфортності відповідатиме чотирьом зіркам.

Також на чотири зірки претендуватиме готель «Україна», що розширює свій номерний фонд з 79 до 240 номерів. Управлінням генерального плану м. Донецька готелю вже видано містобудівне обгрунтування, на даний момент вирішується питання про відведення землі.

Готель «Централь» збільшить кількість номерів з 97 до 199, добудує конференц-зал на 350 місць і розширить комплекс послуг. До закінчення реконструкції в 2011 році готель розраховує одержати 4 зірки.

До першого кварталу 2011 року буде завершена і друга черга готелю «Вікторія». До послуг гостей будуть 172 комфортабельні номери і новий конференц-зал. Готель претендує на 5 зірок.

Готель «Прага» зосередиться на реконструкції існуючого номерного фонду (41 номер). Планується провести ремонт ресторану. Також у готелі вже є конференц-зал, аквазона і тренажерний зал. Готель претендує на 4 зірки.

Крім того, до кінця 2011 року планується ввести в експлуатацію готельний комплекс «Пушкінський», три готелі по вул. Овнатаняна (готель «Флоріа» на 400 номерів, і два готелі на 120 і 144 номери), і готель на розі пр. 50-річчя РКК і вул. Кобозєва.

Міськрада взяла до уваги інформацію про підготовку готелів, а мер О.ЛУК’ЯНЧЕНКО пообіцяв сприяти швидкому вирішенню все питань.

На нараді також було вирішено збиратися на такі засідання щокварталу.