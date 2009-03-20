Україна просить Болгарію підтримати спрощення візового режиму з ЄС

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликав болгарських парламентаріїв підтримати ініціативу України щодо спрощення візового режиму із країнами Європейського Союзу у зв’язку із запланованим проведенням в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з делегацією парламентської групи дружби “Болгарія – Україна” Народних Зборів Республіки Болгарія 19 березня.

Розповідаючи болгарським колегам про політико-економічну ситуацію в Україні, М.ТОМЕНКО назвав її “непростою”. “Це пов’язано з відсутністю єдиної позиції і системи дій між Президентом, прем’єр-міністром та Верховною Радою України. Але Верховна Рада України - це територія розуміння та узгодженої позиції”, - сказав заступник голови ВР. Він повідомив про ініціативу керівників фракцій запросити до парламенту Президента та прем’єр-міністра України для участі у засіданні круглого столу щодо погодження дій для виходу України із кризи.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що під час круглого столу буде напрацьований узгоджений план дій. “Виклики і загрози серйозні, а дії влади не є адекватними цій ситуації. Але навіть за наявності стратегії і програми необхідно, щоб було спільне бажання і консолідація всієї країни”, - вважає він.

У свою чергу керівник парламентської групи дружби Болгарія-Україна Народних Зборів Болгарії Пламен СЛАВОВ, оцінюючі рівень міжпарламентського співробітництва, зазначив, що одним із важливих моментів взаємодії є ратифікація Угоди про економічну співпрацю між Україною і Болгарією.

На переконання Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарія в Україні Дімітара ВЛАДІМІРОВА, необхідно відновити роботу міжурядової комісії з питань торгівельно-економічних відносин, яка “не проводить засідань вже п’ять років”.