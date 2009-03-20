Продаж єдиних електронних квитків почнеться наприкінці березня

Міністерство транспорту та зв’язку України планує запровадити єдиний електронний квиток і створити всі умови для розвитку авіакомпаній-дискаунтерів. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» розповів керівник міністерства Йосип ВІНСЬКИЙ.

Реалізація проекту електронного квитка, яка розрахована щонайменше на три роки, почнеться в 2009 році.

«На 2009 рік заплановано старт першого етапу. Для цього нам фактично залишилося видати один наказ міністерства. Зараз він знаходиться у процесі підготовки, узгоджується із Державною податковою адміністрацією, Мінекономіки, Мінфіном. Перші продажі заплановано на кінець березня — початок квітня», - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ.

Фінансуватися проект буде за рахунок кредиту державного Ощадбанку, який Мінтрансзв’язку планує залучити.

Відповідаючи на питання про розвиток ринку лоукост-перевезень в Україні, Й.ВІНСЬКИЙ відзначив, що це досить перспективний напрямок.

«Моя мета, щоб в Україні було більше авіакомпаній-дискаунтерів і щоб принаймні одна з них була українського походження. Якщо ціна квитка на літак конкуруватиме з ціною квитка на потяг, то зростатиме заповнюваність рейсів. Їх середній рівень сьогодні становить 70%», - пояснив він.

На думку міністра, аеропортом, який обслуговуватиме лоукост-перевезення, можуть стати київські «Жуляни», реконструкція яких завершується.

Щодо підготовки транспортної галузі до Євро-2012, то, за словами Й.ВІНСЬКОГО, тут усе, попри кризу, відбувається за планом.

«Ми працюємо згідно з генеральним планом підготовки до Євро-2012. Минулого року ми реалізували його повністю, а "Укрзалізниця" перевиконала на 15%. Зараз усі роботи виконуються чітко за графіком», - заявив він.

Цього року планується закінчити реконструкцію злітної смуги в аеропорту Донецька, розпочати реконструкцію аеродрому у Львові і завершити проектні роботи в інших аеропортах, зазначених у програмі. Наступного року, повідомив Й.ВІНСЬКИЙ, планується здійснити реконструкцію злітних смуг у Львові та Харкові. На час робіт вильоти буде перенесено до Івано-Франківська та Полтави.

Довідка УНІАН. Реалізація проекту автоматизованої системи "Єдиний електронний квиток" відбувається в два етапи: на першому – відкриття експериментальних пунктів продажу квитків і налагодження роботи системи, бронювання і продаж квитків на автомобільні й авіаперевезення; на другому – бронювання і продаж залізничних квитків.

Розробкою і впровадженням даної системи займається держпідприємство "Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку", створене указом міністерства 30 липня 2008 року.