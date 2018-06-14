Дніпропетровськ робить останній крок до Євро-2012

Повітряні ворота Дніпропетровська, міський аеропорт, мало не стали закритою надійним засувом брамою на шляху міста до отримання почесного права прийняти найсильніші футбольні збірні Європи у 2012 році. З наближенням вирішального травня, коли Виконавчий комітет УЄФА визначить приймаючі міста, головний біль у місцевої влади лише посилювався, а вихід із ситуації був досить примарний.

В чому ж проблема? Як завжди останнім часом, у малозрозумілих "маленькому українцю" хитромудрих маневрах керівництва країни.

16 травня 2008 року Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення "Про попередження і нейтралізацію загроз національній безпеці, пов`язаних із проблемами розвитку аеропортів України", а Президент 26 червня увів його в дію. Пунктом 10 свого рішення РНБО доручила Кабінету міністрів вжити у місячний строк заходів щодо виведення зі складу АТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" цілісного майнового комплексу аеропорту та перетворення його у держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ".

Авіакомпанія “Дніпроавіа” на 100% належить державі. Минулого року вона перевезла 432 тис. пасажирів. Повітряний парк перевізника нараховує 11 регіональних літаків Embraer 145 та шість середньомагістральних Boeing 737. Компанії належить міжнародний аеропорт “Дніпропетровськ”, що входить до п’ятірки найбільших в країні. З 2004 року “Дніпроавіа” проходить процедуру банкротства (лише за підсумками 2008 року її збитки становлять близько 215 млн. грн). Головний кредитор компанії – група “Приват”.

При цьому держава практично взяла на себе відповідальність за реконструкцію об`єкта до Євро-2012, оскільки фактично заборонила його приватизацію і продаж інвестору.

Потім було "як завжди", а не як краще. Кабміну, в першу чергу, потрібно було запустити роботи на об`єктах спортивної інфраструктури, що успішно й зробили. Хоча не обійшлося без низки гучних заяв та провокацій з приводу ніби-то втрати Україною Євро-2012. Із цим питанням остаточно визначилися на кінець 2008-го – нічого Україна не втратить.

Однак тоді ж у наші двері постукала криза. І наразі зусилля уряду направлені на вирішення пріоритетнішого сьогодні завдання – як наповнити Бюджет і своєчасно дати зарплати та виплатити пенсії і всі гарантовані законами соціальні бонуси. Знову на інвестиційні проекти, такі як реконструкція Дніпропетровського аеропорту, грошей нема.

Але ж час не стоїть на місці – пройшов 2008-й рік, почався 2009-й, минув січень, лютий, а питання не зрушилося з місця. Дніпропетровці почали хвилюватися. І не дарма – місто, де без допомоги держави збудували перший в Україні та Польщі сучасний футбольний стадіон до Євро-2012, запустили чіткий механізм підготовки інших об`єктів інфраструктури, опинилося перед реальною перспективою випустити вдачу з рук. І головне, не зі своєї вини. Тут і раніше заявляли про готовність будувати аеропорт за кошти приватного інвестора.

Проте в решті решт вдалося достукатися до мешканців високих кабінетів. 20 лютого РНБО констатує, що уряд не виконав вимоги її попередніх рішень і доручає йому забезпечити приватизацію держпакету акцій компанії "Дніпроавіа". Обов’язковими умовами при цьому РНБО визначає передачу злітно-посадкової смуги, технічних засобів аеронавігаційного забезпечення польотів та земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність держави для створення на їх базі державного підприємства. Крім цього, покупець повинен буде відшкодувати державі бюджетні кошти у разі їх використання на розвиток аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012, а також погасити заборгованості “Дніпроавіа” перед кредиторами та інвестувати кошти, необхідні для підготовки аеропорту до турніру.

Тобто, ситуація повернулася до стану травня-червня 2008 року – майже на рік назад. (Ще один яскравий приклад "турботи" держави про своїх громадян та зразок ефективного використання бюджетних коштів на утримання чиновників РНБО та інших структур, що готували пропозиції і прогнозували розвиток подій у травні минулого року.) Та оглядатися вже нема чого – що зроблено, то зроблено. Потрібно думати і працювати над майбутнім.

Варто віддати належне Фонду держмайна, який без зайвих зволікань відразу після оприлюднення указу Президента розпочав процес підготовки до конкурсу з продажу акцій "Дніпроавіа". Вже 10 березня тут повідомили, що пакет акцій аеропорту буде оцінено протягом найближчих тижнів. Але враховуючи, що це підприємство стратегічного характеру, з моменту оголошення конкурсу і до його завершення повинно пройти 75 днів.

17 березня в ФДМУ пройшла нарада за участю представників "Дніпроавіа" та управління транспорту Дніпропетровської облдержадміністрації, де кожна сторона висловила свої пропозиції щодо майбутнього продажу. Після цього Фонд і Мінтранс планують виписати умови конкурсу з приватизації компанії і до кінця травня його провести.

Відбувається рух і в проектувальних роботах по реконструкції аеропорту, які здійснює інститут "Украеропроект". Минулого року на ці цілі ним було освоєно 3,7 млн. грн., на цей рік передбачено освоїти близько 7 млн.грн. (загальний кошторис – в межах 11 млн. грн.). Виходячи з цифр, проектування виконано більше ніж на третину, і за графіками інститут має завершити його до кінця 2009 року.

Згідно з паспортом аеропорта , тут планується звести пасажирський термінал для міжнародних рейсів пропускною здатністю 1 тисяча пасажирів на годину, паркінг на 300 машино/місць та готель на 165 номерів для одночасного проживання 260 чол. На період проведення матчів Євро-2012 додатково передбачається встановлення тимчасового терміналу пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину.

Загалом же вартість реконструкції аеропорту до Євро-2012, визначена програмою, встановлена на рівні 1 млрд. 250 млн. грн. І хоча ця цифра обраховувалася минулого року ще до кризи, в самому Дніпропетровську впевнені, що на сьогодні вона зазнала не суттєвих змін. По-перше, зазначає начальник управління з питань підготовки до Євро-2012 облдержадміністрації Вадим Шебанов, майже на 30% впала вартість вітчизняних будівельних матеріалів. Крім того, набагато зговірливішими стали будівельники – якщо раніше вони оцінювали свою роботу за завищеними показниками, то сьогодні їхні запити значно скромніші. Тому в місті вважають, що з невеликими коливаннями, "плюс" - "мінус", інвестор впишеться у визначений кошторис. Головне, щоб переможець конкурсу гарантував і реалізував свої зобов’язаня протягом наступних 36 місяців, адже завершити будівельні роботи в аеропорту повинні до кінця 2011 року.

І тут виникає питання - кого ж, в умовах кризи, може зацікавити цей об’єкт? Рік тому, коли були висловлені наміри стосовно продажу аеропорту, ним зацікавилися кілька потенційних покупців, серед яких вітчизняна група “Приват”, німецька компанія “Люфтганза”, одна російська авіакомпанія з Москви та одна - з Об`єднаних Арабських Еміратів. Тепер же після визначення умов приватизаційного конкурсу відповідні запрошення до участі в тендері будуть надіслані низці профільних компаній, в тому числі й названим вище. Але сьогодні головне питання, щоб ті, хто хотіли раніше придбати аеропорт, зберегли своє бажання брати участь у конкурсі.

Для Дніпропетровська вивести з крутого піке власний аеропорт означає отримати зелене світло до футбольного чемпіонату 2012 року. Це останнє проблемне питання, на яке було вказано і під час відвідання міста на початку лютого делегацією УЄФА під керівництвом генерального секретаря Вільяма Тейлора. Високі гості сказали тоді представникам міста: "Вирішіть питання аеропорту і більше до вас ніяких претензій немає. Ви кращі".

Сьогодні Дніпропетровськ є одним із фаворитів серед міст-претендентів на право прийняти матчі Євро-2012. Тут вже функціонує новий, суто футбольний, стадіон, поки що єдиний в Україні. Так само, як і в усій державі триває проектування, реконструкція і будівництво готелів, підготовка спортивних баз, ремонтуються дороги.

Залишилося розв’язати тільки одне питання – аеропорт. Наразі головне, що його зрушили з мертвої точки, хитнули, як маятник, що важкою гирею нерухомо висів над містом. Наскільки успішно і чи не запізно, побачимо вже найближчим часом. Сподіватимемося, що надалі цей рух буде лише вперед і з наближенням 2012 року набиратиме потужності.

Павло Мазур