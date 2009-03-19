У Польщі створили фірму-партнера УЄФА на Євро-2012

У Польщі створили компанію, яка виступить партнером УЄФА, в рамках підготовки країни до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який поляки спільно організовують з українцями.

Як повідомляє TVN24, компанія EURO2012-Polska створена Польською федерацією футболу (PZPN) у формі товариства з обмеженою відповідальністю 5 березня.

PZPN повідомив про створення компанії, яку очолив глава федерації Гжегож ЛЯТО, 18 березня.

100% власником компанії є Польська федерація футболу.

«Компанія є офіційним партнером УЄФА в справі приготування і проведення фінальної частини Євро-2012», - сказав прес-секретар PZPN Анджей СТРЕЙЛАУ.

Г.ЛЯТО в четвер повідомив журналістам, що на работу в новостворену компанію візьмуть в цьому році 15-20 чоловік.

Серед них буде колишній голова PZPN Міхал ЛІСТКЄВИЧ, який виконуватиме функцію радника голови правління.

Г.ЛЯТО сказав, що члени правління та наглядової ради створеної компанії будуть виконувати свої функції на громадських засадах.

Він також додав, що статутний капітал компанії становить близько 15 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА домовилась в грудні минулого року з національними федераціями футболу Польщі та України про створення ними дочірніх компаній, які стануть партнерами європейської асоціації при організації Євро-2012.

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС повідомляв, що до 1 березня 2009 року у штаті цих компаній мало працювати 23 людини, а до 2012 року штат мав бути збільшений до 200 осіб в кожній з країн.

Фінансуватися ця структура буде повністю за рахунок УЄФА.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організації чемпіонату Європи з футболу в квітні 2007 року.

Матчі чемпіонату повинні відбутись в 4 польських та 4 українських містах.

З моменту признання українцям з поляками права проведення чемпіонату не стихають спекуляції, що це право заберуть та віддадуть іншим країнам, однак УЄФА спростовує таку можливість.

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ кілька разів підкреслив, що чемпіонат може не відбутись в Україні та Польщі лише тоді, якщо вони не підготують належним чином стадіони у своїх столицях.