Павленко: Харків демонструє чи не найкращу динаміку підготовки до ЧЄ

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО високо оцінив хід підготовки Харківщини до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою оцінку процесу підготовки до Євро-2012 на Слобожанщині член уряду дав під час робочої поїздки до області.

«Харків демонструє одну з найкращих динамік з підготовки до футбольної першості. Є велика зацікавленість і велика робота, яку проводять обласна і міська влада, один з найвищих відсотків підтримки жителів того, аби Харків став приймаючим містом», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

На його думку, всі ці фактори дають Харкову дуже гарну перспективу вибороти право стати приймаючим містом. Маються на увазі і дуже високі темпи роботи з будівництва стадіону «Металіст» - позитивні зміни в графіку (перенесення термінів здачі в експлуатацію на півроку раніше), і реконструкція аеропорту, і робота з будівництва готелів, доріг, підготовки зон гостинності, фан-зон, волонтерів.

«На Харківщині є чіткий план, який виконується навіть з випередженням графіків. Рівень відповідальності - найвищий. Це позитивно сприймається нами: як міністерством, так і УЄФА. Сподіваюсь, що УЄФА у своєму остаточному рішенні врахує перевагу, всю ту роботу, яка зараз проводиться в Харкові», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.