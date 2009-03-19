Ахметов має надію, що його футболісти вмруть на полі

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов сподівається, що футболісти його клубу вмруть на полі заради перемоги над московським ЦСКА у другому матчі 1/8 фіналу Кубку УЄФА.

"Можна знайти багато приводів для хвилювання, зокрема, що ЦСКА - дуже сильний клуб, який ставить перед собою високі цілі. Але я хочу сказати, що я вірю в те, що мої футболісти вийдуть і помруть на полі заради того, щоб вийти у 1/4 фіналу Кубка УЄФА. Це найголовніше" - сказав президент "Шахтаря" у коментарі офіційному сайту клубу.

"Ми маємо показати всі свої найкращі якості. Звичайно, я кажу образно. Але для того, щоб пройти далі, потрібно віддати всі сили на полі. І з Луческу, і з футболістами у мене були розмови. Гадаю, всі гравці зроблять все від них залежне, щоб вийти у наступну стадію. Ви знаєте, не важливо те, що мене хвилює. Важливо те, у що я вірю", - додав власник донецького клубу.

Для Ахметова дуже важливо, що футболісти грають у "Шахтарі" не через гроші, "а віддають своє серце команді".

"Але я хочу сказати, що ми не опуститься до такого рівня. Є контракти та зобов`язання клубу. І ми будемо завжди їх виконувати, незважаючи на кризу" - наголосив Ахметов.

"Я вважаю, що будь-який футболіст - професіонал. І контракт для нього - дуже важлива складова. Але коли він говорить, що заради свого клубу готовий відмовитися від зарплати - мене пробирає дрож", - додав Ахметов.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 Кубка УЄФА "Шахтар" - ЦСКА відбудеться сьогодні у Донецьку. Пряма трансляція - на телеканалі "Україна". Початок о 19:00.

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