Ахметов має надію, що його футболісти вмруть на полі
Важливо, що "грають не через гроші"
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов сподівається, що футболісти його клубу вмруть на полі заради перемоги над московським ЦСКА у другому матчі 1/8 фіналу Кубку УЄФА.
"Можна знайти багато приводів для хвилювання, зокрема, що ЦСКА - дуже сильний клуб, який ставить перед собою високі цілі. Але я хочу сказати, що я вірю в те, що мої футболісти вийдуть і помруть на полі заради того, щоб вийти у 1/4 фіналу Кубка УЄФА. Це найголовніше" - сказав президент "Шахтаря" у коментарі офіційному сайту клубу.
"Ми маємо показати всі свої найкращі якості. Звичайно, я кажу образно. Але для того, щоб пройти далі, потрібно віддати всі сили на полі. І з Луческу, і з футболістами у мене були розмови. Гадаю, всі гравці зроблять все від них залежне, щоб вийти у наступну стадію. Ви знаєте, не важливо те, що мене хвилює. Важливо те, у що я вірю", - додав власник донецького клубу.
Для Ахметова дуже важливо, що футболісти грають у "Шахтарі" не через гроші, "а віддають своє серце команді".
"Але я хочу сказати, що ми не опуститься до такого рівня. Є контракти та зобов`язання клубу. І ми будемо завжди їх виконувати, незважаючи на кризу" - наголосив Ахметов.
"Я вважаю, що будь-який футболіст - професіонал. І контракт для нього - дуже важлива складова. Але коли він говорить, що заради свого клубу готовий відмовитися від зарплати - мене пробирає дрож", - додав Ахметов.
Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 Кубка УЄФА "Шахтар" - ЦСКА відбудеться сьогодні у Донецьку. Пряма трансляція - на телеканалі "Україна". Початок о 19:00.