Луческу: Шахтар має перед ЦСКА певну перевагу

Донецький ФК "Шахтар" матиме певну перевагу перед московським ЦСКА в матчі у відповідь 1/8 Кубку УЄФА, який відбудеться в Донецьку 19 березня.

Про це сказав головний тренер "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ 18 березня на предматчовій прес-конференції. (У першому матчі в Москві "гірники" програли з мінімальним рахунком 1:0 - УНІАН).

"Що стосується гри, я думаю, ми маємо певну перевагу", - сказав він.

М.ЛУЧЕСКУ нагадав, що товариські ігри в Кубку "Першого каналу", які "гірники" провели в попередні роки з ЦСКА, "були тренувальними, але показовими, високої напруги". "Ми мали в них повну перевагу", - зазначив наставник "Шахтаря".

Водночас, він підкреслив, що "ЦСКА – одна з найдосвідченіших команд, які залишилися в розиграші Кубку УЄФА", і в завтрашньому матчі вона буде "дуже мотивованою".

"Вони знають, що таке проходити через ейфорію Кубку УЄФА, напевно хочуть повторити цей шлях, і тому покажуть всю свою потужність і весь свій досвід", - переконаний М.ЛУЧЕСКУ.

Говорячи про підготовку своєї команди до матчу, він акцентував, що суттєве значення матиме відсутність через перебір жовтих карток провідного захисника Дмитра ЧИГРИНСЬКОГО. М.ЛУЧЕСКУ нагадав, що багато в чому зусиллями цього захисника були блоковані нападаючі ЦСКА в першому матчі. "Ті, хто замінять Д.ЧИГРИНСЬКОГО, зобов`язані будуть продемонструвати, що грають на його рівні й можуть зіграти не гірше за нього", - зазначив тренер "Шахтаря".

Що стосується рішення про склад команди на матч і організації гри, то його М.ЛУЧЕСКУ прийме вранці 19 березня. "Спробую виставити на гру тих, хто перебуває в кращому стані", - запевнив наставник "Шахтаря".

Він також звернув увагу, що газон поля на донецькому РСК "Олімпійський" поки знаходиться в нормальному стані, якщо тільки не втрутиться погода.

"Деколи склад на гру я визначаю залежно від якості газону. Одні гравці краще грають на жорсткому полі, інші більш пристосовані до м`якого поля", – зауважив М.ЛУЧЕСКУ.