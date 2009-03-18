УЄФА схвалив звіт Львова про дорожньо-транспортну інфраструктуру

Експерти УЄФА схвалили звіт Львова з підготовку транспортної та дорожньої інфраструктур міста до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це сказав директор департаменту ЄВРО 2012 Олег Засадний.

За його словами, експерти особливо відзначили комплексний підхід та реалістичність виконання запланованого. Крім того, вони позитивно оцінили співпрацю Львова із консорціумом німецьких компаній PTV AG-VCDB GMBH щодо розроблення стратегічного плану розвитку транспортної інфраструктури міста, розрахованої до 2030 року, яка комплексно включає й підготовку до ЄВРО 2012.

О.Засадний повідомив, що також було відзначено те, що Львів є єдиним з українських міст, що готуються приймати футбольний чемпіонат, яке на стільки широко підійшло до вирішення питання підготовки міської інфраструктури. Залучивши до розробки транспортної стратегії європейську структуру, Львів зможе використати європейський досвід, що дозволить врахувати найкращі варіанти рішень та зекономити дорогоцінний час.

Окрім того, експерти позитивно оцінили співпрацю міста із Німецьким консорціумом з технічної співпраці (GTZ) в рамках розроблення стратегії безпеки на дорогах та із європейськими банками ЄБРР, ЄІБ, KfW щодо фінансування реалізації інфраструктурних об’єктів.

Представлений експертам УЄФА план мобільності під час проведення ЄВРО 2012 передбачає оперативні заходи, такі як виділені смуги для руху, тимчасове обмеження руху, тимчасове сполучення чартерними автобусами для надання додаткової транспортної потужності у сполученні стадіонів приймаючих міст, а також для забезпечення гостей УЄФА мобільністю між такими основними об’єктами ЄВРО, як готелі, стадіон, аеропорт та фан-зони.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 березня, у Києві представники міської влади Львова представили звіт про хід підготовки транспортної інфраструктури експертам УЄФА.