Аеропорт і готелі Донецька готові модернізувати французькі компанії

Французькі компанії в рамках підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року готові брати участь в модернізації інфраструктури аеропорту і готелів у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам під час візиту до Донецька Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР.

"На нинішньому етапі особливу увагу з боку французьких компаній буде приділено, відповідно до побажань керівництва області, питанням модернізації інфраструктури донецького аеропорту і готельної сфери", - сказав посол. При цьому він пообіцяв від імені Посольства всебічне сприяння цим планам.

Ж.ФОР зазначив, що в ділових колах Франції зростає інтерес до України, і "сьогодні всі наші зусилля і увага зосереджені на Донецькому регіоні".

За словами посла, окрім семінару з питань технологій і устаткування для комунального сектора, який відбувся 17 березня в Донецьку, на початок квітня заплановано окремий семінар з питань підготовки і проведення Євро-2012.

"Восени за французькою участю заплановано ще один тематичний семінар - з ефективного енерговикористання", - повідомив Ж.ФОР.