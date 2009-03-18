Посол України в Польщі обговорив з головою ПФС підготовку до ЧЄ-12

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК обговорив з головою Федерації футболу Польщі Гжегожем ЛЯТО хід підготовки обох країн до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Посольства України в Польщі.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі співрозмовники поінформували один одного про хід будівництва в обох країнах стадіонів, реконструкції аеропортів, інших об’єктів інфраструктури.

В ході розмови сторони погодилися з необхідністю покращення ситуації на українсько-польському кордоні, насамперед, за рахунок модернізації існуючих і будівництва нових пунктів пропуску, з метою створення належних умов для перетину кордону під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, О.МОЦИК і Г.ЛЯТО приділили увагу ходу підготовки до ІІІ засідання спільного українсько-польського комітету з питань Євро-2012 на чолі з прем’єр-міністрами двох країн, яке має відбутися найближчим часом у Варшаві.