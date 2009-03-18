На Донбас-Арені встановили тритонний логотип Шахтаря

У Донецьку на фасад споруджуваного стадіону "Донбас Арена" встановлено тритонний логотип ФК "Шахтар".

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, логотип, виконаний з алюмінієвого композиту і акрилу, сягає 9 метрів у висоту і 4 метрів у ширину. Його закріпили на 32 анкерах, які використовуються в спорудженні масивних конструкцій. Логотип встановлено з боку південного входу, де буде розташований офіс ФК "Шахтар", а також вхід на трибуну фан-клубу.

У прес-службі відзначили, що вивіска зібрана більш ніж з 18 тис. світлодіодів, але при цьому вона дуже економічна - її потужність становить приблизно 2,5 кіловата.