Тимошенко назвала Харків одним з найкращих міст у системі підготовки до Євро-2012

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала Харків одним найкращих міст у системі підготовки до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку ходу підготовки до Євро-2012 у Харкові Ю.ТИМОШЕНКО висловила на зустрічі з керівниками промислових підприємств області, де обговорюються шляхи подолання кризових явищ.

«Харків – одне з найкращих у системі підготовки до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, зокрема, що в місті «на повну потужність будуються нові термінали аеропорту». «Я можу дати високу оцінку, - сказала прем’єр-міністр, - і темпам, і якості».

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що Харків успішно будує стадіон, який, на її думку, «буде одним з найкращих в Україні».

«Це приємно, тому, що Євро-2012 – це не просто змагання для нас, це не просто подія, яка стосуються футболу. Для нас це ще одна хвиля нового подиху, це ще одна хвиля нормального життя, яке ми будемо з вами мати на найближчі десятки років. Тому що ми будуємо сьогодні дороги, причому центральні транзитні магістралі, стадіони, будуємо сьогодні готелі, аеропорти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зауважила, що інвестиції, які йшли в Україну, дали результат.