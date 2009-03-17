Уряд схвалив проект змін до закону про проведення Євро-2012 в Україні

Уряд схвалив проект змін до Закону України «Про організацію і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», яким пропонується врегулювання процедур землевідведення під об’єкти Євро-2012, видачі віз іноземцям та продаж квитків на футбольні матчі.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне рішення прийнято на минулому засіданні уряду 11 березня.

Проектом, зокрема, врегульовуються процедури відведення земельних ділянок для підготовки об’єктів чемпіонату, зокрема визначається механізм викупу, оцінки та відшкодування вартості цих ділянок. При цьому передбачено повернення до державного бюджету отриманих сум відшкодування відсоткової ставки за кредитами і сум несплаченого ввізного мита у разі невиконання гарантійних зобов’язань і не надання об’єкту для потреб чемпіонату.

Серед іншого розроблений документ уточнює порядок отримання віз для в’їзду на територію України у період організації та проведення Євро-2012. Зокрема, усі іноземці, які приїздять на чемпіонат як глядачі, отримують візи та в’їжджають на територію України без обмежень. Спрощений порядок видачі віз у зв’язку з проведенням чемпіонату визначається Кабінетом Міністрів. Іноземці матимуть право ввозити в Україну валюту та дорожні чеки в сумі, що не перевищують 30 тисяч євро.

Законопроект також визначає порядок обігу квитків у період проведення Євро-2012. Продаж квитків на футбольний матч у період проведення чемпіонату здійснюватиметься за пред’явленням документу, що посвідчує особу, з обов’язковим зазначенням у квитку прізвища та імені особи.

В уряді переконані, що реалізація вищеозначених та інших ініціатив закону забезпечить належну підготовку спортивної, транспортної і соціальної інфраструктури України до Євро-2012.