Завершений продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів-2008/09

Міжнародний продаж квитків широкій публіці на фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЕФА-2008/09 в Римі завершився.

Він почався у понеділок 2 березня в 12:00 за центральноєвропейським часом і проводився виключно на сайті uefa.com, повідомляється на Інтернет-порталі Європейського футбольного союзу.

Розподілятися квитки будуть за допомогою лотереї, брати участь в якій зможуть всі коректно заповнені заявки незалежно від часу їх подачі. Кожен кандидат, чия заявка буде у результаті задоволена, зможе претендувати не більше, ніж на два квитки.

До 31 березня всі претенденти, що брали участь у конкурсі, будуть поінформовані про долю своєї заявки по електронній пошті. Самі квитки розповсюджуватимуться за допомогою листів на замовлення з 27 квітня. Учасники конкурсу зможуть з 1 квітня дізнатися про статус своєї заявки в системі по розповсюдженню квитків на сайті uefa.com, для чого їм потрібно буде реєструватися зі своїми даними. До 1 квітня вхід в систему буде закритий.

За фінальним поєдинком Ліги чемпіонів, який пройде на римському "Олімпіко", своїми очима зможуть спостерігати близько 67 тисяч глядачів. Приблизно 60% від кількості квитків зарезервовано для клубів-фіналістів, які самі поширюватимуть їх серед своїх уболівальників. Кожен фіналіст зможе викупити до 20 тисяч квитків і розповсюдити їх серед своїх прихильників. Квитки, що залишилися, будуть розподілені серед членів європейської футбольної сім`ї, включаючи УЄФА, представників місцевого оргкомітету, національних асоціацій і комерційних партнерів.

Дані, вказані в онлайн-анкетах, будуть звірені з інформацією, якою володіє поліція, щоб квитки не дісталися тим, кому заборонений прохід на стадіон. Квитки персоналізуватимуться, а на стадіоні проводитимуться перевірки безпеки.

УЕФА підкреслює, що квитки не продаватимуться у агентств і посередників. УЕФА також застерігає уболівальників від укладення оборудок з шахраями, які не тільки просять непомірно високі ціни, але і часто не володіють пропонованими квитками.