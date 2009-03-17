Adidas презентувала м`яч римського фіналу Ліги Чемпіонів (фото)
11:08, 17 березня 2009Футбол 2012
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"Зоряний" дизайн, "гусяча" шкіра...
Компанія Adidas представила офіційний м`яч римського фіналу Ліги чемпіонів УЕФА - Finale Rome, повідомляється на сайті uefa.com.
В основі оформлення Finale Rome лежить традиційний для Ліги чемпіонів "зоряний" дизайн і кольори, що традиційно асоціюються з Римом - бордовий і золотий. Мозаїчні фігури в кожній із зірок втілюють ключові цінності спорту і Риму, а саме швидкість, взаємодія, справедливість і сила.
|Finale Rome - офіційний м`яч римського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (фото uefa.com)
Завдяки особливому матеріалу поверхня м`яча нагадує гусячу шкіру. Як і у випадку з м`ячем EUROPASS, оболонка Finale Rome складається з 14 фрагментів, скріплених за технологією термального з`єднання.
Нагадаємо, фінал ЛЧ-2009 відбудеться 27 травня в Римі, на стадіоні Олімпіко.
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