Adidas презентувала м`яч римського фіналу Ліги Чемпіонів (фото)

Компанія Adidas представила офіційний м`яч римського фіналу Ліги чемпіонів УЕФА - Finale Rome, повідомляється на сайті uefa.com.

В основі оформлення Finale Rome лежить традиційний для Ліги чемпіонів "зоряний" дизайн і кольори, що традиційно асоціюються з Римом - бордовий і золотий. Мозаїчні фігури в кожній із зірок втілюють ключові цінності спорту і Риму, а саме швидкість, взаємодія, справедливість і сила.

Як і у випадку з м`ячем EUROPASS, що використовувався на ЄВРО-2008 в Австрії і Швейцарії, нова структура покриття Finale Rome дозволяє гравцям бездоганно контролювати м`яч і точно направляти його в будь-яких погодних умовах. Технологія PSC-Texture, за допомогою якої був зроблений м`яч, полягає в застосуванні нової високоякісної зовнішньої оболонки м`яча, що забезпечує оптимальний контакт між бутсою і м`ячем.

Завдяки особливому матеріалу поверхня м`яча нагадує гусячу шкіру. Як і у випадку з м`ячем EUROPASS, оболонка Finale Rome складається з 14 фрагментів, скріплених за технологією термального з`єднання.

Нагадаємо, фінал ЛЧ-2009 відбудеться 27 травня в Римі, на стадіоні Олімпіко.