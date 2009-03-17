Львів сьогодні надасть УЄФА звіт про транспортну інфраструктуру

У вівторок, 17 березня, в ході зустрічі у Києві з експертами УЄФА з питань підготовки транспортної інфраструктури, заступник міського голови Львова з питань підготовки до ЄВРО 2012 Олександр Жаріков та директор Департаменту ЄВРО 2012 Олег Засадний представлятимуть досягнення та перспективи розвитку транспортної інфраструктури міста в рамках підготовки до ЄВРО 2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За словами О.Засадного, особливу увагу представники УЄФА звертатимуть на мобільний план транспортної інфраструктури міста під час проведення ЄВРО 2012, а також підготовку міжміського автодорожнього та залізничного сполучення. Окрім того, додав він, експерти УЄФА розглядатимуть лише ті об`єкти інфраструктури, які заплановано реалізувати не пізніше 4 кварталу 2011 року.

На зустрічі УЄФА представлятимуть експерти з питань транспорту Філіп Бові та Стефано Манеллі, а також Координатор проектів УЄФА Маттео Гамбуто.

Нагадаємо, що 24 березня до Львова завітають представники УЄФА з питань підготовки об`єктів розміщення. В рамках візиту відбудуться зустрічі з власниками та інвесторами як вже існуючих готелів, так і тих, що планують почати будівництво в цьому році.

Окрім того, до кінця березня експерти УЄФА також перевірять готовність стадіонів, аеропортів, тренувальних полів та фан-зон. Цей візит інспекторів буде останнім перед приїздом в Україну на початку квітня президента УЄФА Мішеля Платіні.