МНС України та Польщі до Євро-2012 готуватимуться в Німеччині

Перше спільне командно-штабне навчання співробітників МНС України та Польщі з підготовки до Євро-2012 відбудеться в травні-червні цього року в Німеччині. Про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України Володимир ШАНДРА, перебуваючи 14 березня з робочим візитом у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, вже підписано договір з польською службою порятунку та існує домовленість, що «наші спільні дії будемо повністю координувати та вводити спільні навчання».

«Перше спільне командно-штабне навчання відбудеться в травні-червні цього року в Німеччині, німецька сторона буде передавати той досвід, який вони мають щодо проведення таких масових спортивних заходів», - повідомив В.ШАНДРА.

Він також зазначив, що в МНС є повністю розписана програма підготовки до Євро-2012, яку координує заступник міністра Валерій ТРЕТЬЯКОВ – головний координатор з пожежної та техногенної безпеки під час проведення Євро – 2012.

«Тому я думаю, ми зустрінемо Євро-2012 в повній готовності», - вважає В.Шандра.

Крім того, за його словами, у Києві та інших містах, де проводитимуться матчі в рамках Євро-2012, будуються додаткові пожежні депо.

Міністр зауважив, що «будуть реалізовані не тільки питання пожежного депо, а ще й питання евакуації, забезпечення безпеки та інших речей».

«Загальна вартість робіт підрозділів міністерства з підготовки до Євро-2012 оцінюється в 1 млрд. 250 млн. гривень, включаючи створення додаткових пожежних депо та єдиної служби порятунку «112», - повідомив В.ШАНДРА.

Він додав, що цей комплекс заходів, що після проведення чемпіонату залишиться в Україні, «буде працювати на нашу країну і в подальшому».