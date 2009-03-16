Дніпропетровськ і Запоріжжя уклали угоду щодо Євро-2012

15 березня у Запоріжжі міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО та міський голова Запоріжжя Євген КАРТАШОВ підписали угоду щодо співпраці міст з підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Керівництво Дніпропетровська і Запоріжжя домовилося про обмін інформацією та досвідом щодо розвитку туристичних маршрутів та підвищення рівня відвідування туристами сусідніх регіонів. Зокрема, угода передбачає створення щонайменше 4 спільних туристичних маршрутів. Робота у цьому напрямку вже розпочалася, серед об’єктів, які буде включено до маршрутів, ДніпроГЕС та острів Хортиця.

Спільний документ визначає розвиток економічного і соціально-культурного потенціалу, модернізацію та розбудову готельної і туристичної інфраструктури Придніпровського регіону, з метою виконання вимог УЄФА щодо розміщення гостей і учасників Євро-2012.

Запоріжжя планує надати близько 1 тисячі готельних номерів класу 4* для вболівальників, які приїдуть до Дніпропетровська на ігри чемпіонату.

Генеральний план інфраструктури Дніпропетровська до Євро-2012 включає 34 об’єкти на загальну суму 3 млрд. 567 тис. грн. 8 об’єктів підлягають реконструкції, 2 – реконструкції з прибудовою, 24 об’єкти мають бути побудовані.

У 2008 році було виконано всі заплановані роботи з реконструкції готелів. Завершено будівництво чотиризіркового готелю „Весна”. Згідно з графіком ведеться будівництво 2 готелів, найближчим часом розпочнеться спорудження ще 2 об’єктів, йдеться у повідомленні.