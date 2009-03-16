Парламентарі Польщі та України підтвердили паритетність представлення міст на Євро

Парламентарі Польщі та України підписали спільну заяву щодо стану підготовки двох країн до Євро-2012, якою підтвердили необхідність паритетного представлення міст під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, документ був підписаний 13 березня у Варшаві за підсумками роботи IV сесії Міжпарламентської асамблеї Республіки Польща та України.