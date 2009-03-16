Шахтар відтіснив Металіст на третє місце
09:15, 16 березня 2009Футбол 2012
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Харків`яни вже поза зоною ЛЧ
В рамках 20-го туру чемпіонату України з`ясовували стосунки сусіди по турнірній таблиці - харківський "Металіст" і донецький "Шахтар". "Гірники" завдяки голам Фернандіньйо, Луїса Адріано і Дмитра Чигринського здобули упевнену перемогу і вийшли на друге місце. Відставання "Шахтаря" від київського "Динамо", яке лідирує в таблиці, складає 12 очок.
Чемпіонат України. 20-й тур
"Металіст" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Фернандіньйо 16 - пен., Луїс Адріано 45+1, Чигринський 90+1.
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