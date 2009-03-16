Динамо здобуло п`яту поспіль перемогу в чемпіонаті України

П`ята поспіль перемога «Динамо» в чемпіонаті України. У Запоріжжі глядачі на трибунах «Славутич-Арена» побачили два різні тайми. У першому на полі велася рівна боротьба, переможцем з якої вийшли місцеві футболісти. Після перерви гру вела одна команда. Динамівці повністю переграли суперника, забивши три м`ячі без відповіді. У результаті, упевнена перемога 3:1 і беззастережне лідерство в турнірній таблиці, відзначає прес-служба Динамо Київ.

Чемпіонат України. 20 тур

Металург З - Динамо 1:3

Голи: Годін 3 - Нінкович 58, Мілевський 70, Корреа 74