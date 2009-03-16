УЄФА поставила оцінку «Донбас Арені»

Інспектор УЄФА в Україні з підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Карлос ЛУКАС дав найвищу оцінку донецькому стадіону «Донбас Арена» і його масштабам будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі стадіону повідомили, що на минулому тижні К.ЛУКАС об`їжджав українські стадіони, які планують прийняти матчі Євро-2012 і в п`ятницю, 13 березня, вперше відвідав «Донбас Арену».

Інспектор ретельно вивчив чашу стадіону, трибуни, територію для гостей, приміщення для роботи партнерів, спонсорів УЄФА, приміщення для ЗМІ, майданчики для паркування.

К.ЛУКАС заявив, що стадіон повністю відповідає високим вимогам УЄФА. Проте, він акцентував на важливості реконструкції аеропорту і забезпеченні Донецька необхідною кількістю готелів для поселення спонсорів європейського турніру та уболівальників.

В цілому інспектор залишився задоволений стадіоном і пообіцяв неодмінно повернутися сюди знову, щоб побачити вже добудовану арену у всій пишності, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, стадіон «Донбас Арена», розрахований на 50 тис. глядачів, планується відкрити влітку 2009 року.