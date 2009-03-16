Львів прийме Чемпіонат Європи з футболу серед уболівальників

У червні 2009 року, у Львові відбудеться чемпіонат Європи з футболу серед уболівальників «Євро-фан».

Як повідомила начальник управління інформації та промоції департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Соломія БІЛОНОГА, участь у «Євро-фані» братимуть 16 команд з країн Європи,

«Очікується прибуття на «Євро-фан» близько 300 футбольних уболівальників, а самі матчі відбуватимуться на стадіоні Львівського інституту Сухопутних військ. Це для Львова буде добрим тренуванням перед Євро-2012, адже команди вболівальників треба буде зустріти, поселити, організувати культурну програму», - зазначила С.БІЛОНОГА.

Також вона поінформувала, що 29 квітня у Львові відбудеться «перше тренування міста до проведення Євро-2012», адже саме цього дня у Львові пройде парад футбольних організацій присвячений 115-й річниці з часу проведення першого футбольного матчу в Україні.