Аеропорт «Львів» одержав аеродром від Міноборони

Сьогодні, 13 березня, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ і міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписали Акт прийомки-передачі державного майна від Міністерства оборони України Міністерству транспорту і зв`язку в особі державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів», яким передається майно військового містечка № 58, розташованого в смт Скнилів Львівської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв’язку.

Зокрема, передаються штучна злітно-посадочна смуга площею 11 295 кв. м, стернові доріжки, місця стоянки, перон, наглядова вежа та інші складові аеродрому.

Таким чином, аеропорт «Львів» одержав у законну власність аеродром, який раніше відносився до сфери управління Міноборони і лише експлуатувався аеропортом. «Передача майна від Міністерства оборони України Міністерству транспорту і зв`язку є вагомим і дійсно необхідним кроком для подальшого нормального розвитку і модернізації аеропорту», - зазначають в міністерстві.

Як підкреслюють у відомстві, ця подія сприятиме своєчасній і ефективній підготовці Львівського аеропорту до проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні.

Довідка УНІАН. Наказом Мінтрансзв’язку № 1005 від 08.08.2008 р. була створена комісія з питань передачі майна військового містечка № 58 (смт Скнилів, Львівська обл.) від Міністерства оборони в управління Міністерства транспорту і зв`язку на баланс державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».

До складу комісії входили представники Міністерства транспорту і зв`язку, Державіаадміністрації, державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» і Міністерства оборони.

Комісія була створена з метою виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 18.06.2008 р. № 889-р «Про передачу державного майна в управління Мінтрансзв’язку».