Росія подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу

Росія продовжує боротьбу за право провести чемпіонати світу з футболу 2018 або 2022 року і направила в Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) відповідну заявку, розповів РІА “Новости” генеральний директор Російського футбольного союзу (РФС) Олексій Сорокін.

"Ми продовжуємо боротьбу. Сьогодні РФС відправив заявку і до 16 березня вона надійде у ФІФА", - розповів Сорокін.

Крім Росії про намір провести чемпіонати світу 2018 і 2022 років раніше заявили Індонезія, Англія, Катар, США, Японія, Іспанія/Португалія і Бельгія/Нідерланди/Люксембург. ФІФА назве організаторів проведення світових форумів 2018 і 2022 рр. в грудні 2010 року.