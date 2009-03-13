Томенко: на кордоні з Польщею потрібно збільшити кількість переходів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що на українсько-польському кордоні необхідно збільшити кількість переходів.

Як провідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні у Варшаві на зустрічі з маршалком (спікером) Сейму Республіки Польща паном Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

«Неприпустимо, що між двома великими країнами, кордон між якими сягає більше 500 кілометрів, функціонує лише 12 загальних і шість автомобільних переходів. Це створює серйозні проблеми для громадян як України так і Польщі», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер українського парламенту зазначив, що прикордонні переходи між Україною та Польщею необхідно облаштувати в інтересах громадян обох країн, що покращить добросусідські та активні відносини між країнами. На думку М.ТОМЕНКА, кількість переходів, зокрема автомобільних, треба збільшити щонайменше вдвічі, щоб забезпечити нормальне пересування громадян України та Польщі. Він також нагадав, що до входження Польщі до Шенгенської зони, приблизно такий же кордон по довжині між Німеччиною та Польщею мав відповідно 39 загальних і 18 автомобільних переходів.

«Цілком очевидно, що нам треба вийти на європейські стандарти взаємин. Уряди обох країн повинні активізувати роботу по створенню цивілізованої системи прикордонних переходів, зокрема, в напрямку збільшення кількості переходів між Україною та Польщею», - сказав заступник голови ВР.

Також М.ТОМЕНКО, як співголова Міжпарламентської Асамблеї Республіки Польща та України, висловив задоволення, що після дворічної перерви відновлюється робота Асамблеї. Як відомо, це четверте засідання Асамблеї. Програмою сьогоднішнього засідання передбачено обговорення ряду українсько-польських проблем, зокрема питання стану підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

М.ТОМЕНКО, зокрема, повідомив, що вчора представники делегації попередньо погодили тексти заяв, які сьогодні будуть підписані українською та польською сторонами. Одна з них стосується співпраці Польщі та України в рамках “Східного партнерства”, друга - щодо стану підготовки до Євро-2012.