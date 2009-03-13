Ахметов вважає, що у Шахтаря є шанс

Президент ФК "Шахтар" (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ вважає, що у його команди є шанс перемогти московський ЦСКА в матчі у відповідь 1/8 Кубка УЄФА в Донецьку і вийти до чвертьфіналу

Про це він сказав журналістам після закінчення першого матчу в Москві 12 березня, який "гірники" програли з рахунком 0:1, повідомили УНІАН упрес-службі ФК "Шахтар".

"Сподіватимемося, що хлопці покажуть свої кращі якості, і боротимуться за вихід команди до наступного етапу розиграшу Кубка УЄФА", - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він нагадав, що в 2007 році у відбірному матчі Ліги чемпіонів УЄФА "гірники" програли австрійському "Зальцбургу" на виїзді 1:0, але вдома виграли 3:1. "Тому потрібно забивати вдома і проходити в наступний раунд", - вказав президент "Шахтаря".

Він додав, що сказав те саме й команді. "Сказав хлопцям, що у нас є шанс", - наголосив Р.АХМЕТОВ.