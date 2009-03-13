Сьомін і Маркевич про перший матч 1/8 Кубка УЄФА

Як повідомляв УНІАН, вчора в першому матчі 1/8 фіналу Кубка УЄФА київське Динамо з мінімальним рахунком обіграло на своєму полі харківський Металіст. Головні тренери команд охарактеризували гру на традиційній післяматчевій прес-конференції:

Юрій Сьомін, головний тренер ФК «Динамо» (Київ):

«Сьогодні був дуже цікавий і напружений матч. Це говорить про те, що в українській лізі є команди, які відповідають усім європейським вимогам. Обидві команди непогано грали в обороні. 1:0 - закономірний результат матчу».

Тренер киян додав, що Металіст його здивував:

«Несподіваною була кінцівка. Вихід на поле Девіча і вся команда додала в русі, а після дальніх навісів почали створювати небезпечні моменти біля наших воріт».

Мирон Маркевич, головний тренер ФК "Металіст" (Харків):

«Гра проходила до першого забитого м`яча і залишила двояке враження. Ми пропустили м`яч після стандартного положення, хоча момент був зовсім не небезпечний. Вся боротьба переноситься до Харкова».

Тренер розповів про установку на матч:

«Ми не хотіли розкриватися. У першому таймі намагалися зіграти на контратаках, один раз у нас це вийшло, але забити Валяєв не зміг. Друга половина матчу була веселіша. У Джексона був хороший момент за рахунку 0:0 – забий він, і була б абсолютно інша гра».

Прес-служба ФК "Металіст"