Львів націлився на європейську безпеку на вулицях

Департамент «ЄВРО 2012» Львівської міської ради (ЛМР) веде переговори з Німецьким консорціумом з технічної співпраці (GTZ) щодо залучення міста до проекту Європейського Союзу у центральній Європі щодо безпеки на дорогах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, про це сказав начальник управління адміністрування будівництва та розвитку інфраструктури департаменту «ЄВРО 2012» ЛМР Олег Вілюра.

За його словами, німецький консорціум виступив ініціатором участі всієї України в проекті ЄС щодо безпеки на дорогах, що реалізується для країн центральної Європи, однак Євросоюз наполіг на тому, щоб участь у проекті брав саме Львів. Відтак, Львів стане першим українським містом, яке візьме у ньому участь.

Наразі у Львові проходить процес вдосконалення та підготовки змін не тільки у Генеральному плані міста, а й у розробці сучасної транспортної концепції, одним із напрямків якої є забезпечення безпеки на дорогах для різних груп учасників дорожнього руху.

Проект щодо безпеки на дорогах у Львові буде реалізовано у таких напрямках: створення концепції безпеки на дорогах, ознайомлення з безпекою на дорогах дітей та проведення навчання працівників ДАІ.

Реалізувати концепцію передбачено в рамках підготовки міста до Євро-2012. Найближчим часом міська влада очікує підписання відповідного меморандуму про співпрацю між GTZ та Львовом.