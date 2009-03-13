Вібулися матчі 1/8 Кубка УЄФА

09:19, 13 березня 2009
Футбол 2012
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Усе вирішать матчі-відповіді

Вібулися матчі 1/8 Кубка УЄФА

ПСЖ - Брага 0:0

Вердер - Сент-Етьєнн 1:0 (Налдо 20)

Манчестер Сіті - Ольборг 2:0 (Кайседо 8, Філіпс 30)

Марсель - Аякс 2:1 (Шейру 19, Ньянг 33 - Суарес 36 пен.)

Удінезе - Зеніт 2:0 (Квальярелла 85, ді Натале 90 пен.)

Нагадаємо, що раніше сьогодні зіграли:

ЦСКА - Шахтар 1:0 (Лав 50 пен.)

Динамо - Металіст 1:0 (Вукоєвич 54)

Гамбург - Галатасарай 1:1 (Янсен 49 - Акман 32)

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Вердер - Сент-Етьєнн та Марсель - Аякс зіграють матчі-відповіді 18 березня, решта команд - 19-го.

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