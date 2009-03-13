Вібулися матчі 1/8 Кубка УЄФА
09:19, 13 березня 2009Футбол 2012
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Усе вирішать матчі-відповіді
Вібулися матчі 1/8 Кубка УЄФА
ПСЖ - Брага 0:0
Вердер - Сент-Етьєнн 1:0 (Налдо 20)
Манчестер Сіті - Ольборг 2:0 (Кайседо 8, Філіпс 30)
Марсель - Аякс 2:1 (Шейру 19, Ньянг 33 - Суарес 36 пен.)
Удінезе - Зеніт 2:0 (Квальярелла 85, ді Натале 90 пен.)
Нагадаємо, що раніше сьогодні зіграли:
ЦСКА - Шахтар 1:0 (Лав 50 пен.)
Динамо - Металіст 1:0 (Вукоєвич 54)
Гамбург - Галатасарай 1:1 (Янсен 49 - Акман 32)
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Вердер - Сент-Етьєнн та Марсель - Аякс зіграють матчі-відповіді 18 березня, решта команд - 19-го.
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