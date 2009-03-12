Павленко сумнівається, що Одеса своєчасно матиме стадіон до ЧЄ-12

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО піддає сумніву здатність керівництва Одеси забезпечити своєчасну підготовку стадіону “Чорноморець” до прийому матчів Євро-2012.

Про це йдеться в його виступі на парламентських слуханнях "Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", текст якого розміщений на офіційному сайті міністерства.

“Прийняте Одеською міською радою рішення про передачу місцевого стадіону "Спартак" у тимчасове користування ФК "Чорноморець" для проведення командою матчів чемпіонату України дало можливість розпочати активну фазу будівельно-монтажних робіт на головній футбольній арені міста - стадіоні "Чорноморець", - йдеться у виступі. На об`єкті станом на сьогодні завершені роботи з демонтажу старих конструкцій, тривають земляні роботи та роботи з формування залізобетонної чаші стадіону.

“На жаль, не вирішене вчасно питання щодо альтернативного місця проведення домашніх матчів ФК "Чорноморець" призвело до відставання від графіку підготовки стадіону на кілька місяців”, - зазначається у доповіді Ю.ПАВЛЕНКА. Водночас міністр не заперечує, що завдяки активним будівельним роботам на об`єкті це відставання можна буде надолужити.

“Але впевненості у цьому немає. І причина одна - замовник не спроможний на сьогодні забезпечити чіткі гарантії щодо повноцінного фінансування об`єкту”, - наголошується у виступі Ю.ПАВЛЕНКА. Зволікання з розв`язанням цієї проблеми, зазначається далі, дуже загострює ризики вчасного будівництва стадіону "Чорноморець".

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду, на стадіоні "Чорноморець" проводиться реконструкція у рамках його підготовки до прийому матчів Євро-2012. На цей період резервною ареною однойменного футбольного клубу мав стати стадіон «СКА», який перебуває у віданні Міноборони, позиція якого полягає в тому, що стадіон може бути передано місту лише після надання 60 квартир одеським військовослужбовцям-першочерговикам.

30 жовтня минулого року під час робочої поїздки до Одеси міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив про досягнуті домовленості з міським керівництвом. Однак до цього часу питання не вирішене.

5 лютого 2009 року мер Одеси Едуард ГУРВІЦ підписав розпорядження про передачу міського стадіону «Спартак» футбольному клубу “Чорноморець” для проведення тренувань і офіційних зустрічей на час реконструкції їх основного стадіону.