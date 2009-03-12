Уряд прискорив будівництво великої кільцевої навколо Києва

Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 березня прийняв розпорядження щодо реалізації низки заходів, спрямованих максимально прискорити початок будівництва кільцевої дороги навколо Києва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Розпорядженням, зокрема, передбачається внесення змін до нормативно-правової бази щодо спрощення проектування, будівництва автодоріг та покращання їх якості. Планується врегулювати питання, пов’язані з виділенням земельних ділянок під будівництво дороги, а також включити її до переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію.

Очікується, що прийняття в експлуатацію кільцевої дороги дасть можливість перерозподілити основні транспортні потоки, що прямують через столицю України, зменшити рівень загазованості та шуму у місті, а також сприятиме розвитку промислової та комерційної інфраструктури Київської області, підвищенню інвестиційної привабливості регіону.