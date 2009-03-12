Суркіс закликає народних депутатів України всіляко підтримувати проект Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС переконаний, що саме народні обранці у рамках своїх законних повноважень на теренах держави та за її межами могли б гідно і плідно виконувати місію громадських адвокатів, кваліфікованих агітаторів проекту Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час парламентських слухань щодо підготовки країни до Євро-2012.

“Регулярна присутність на велелюдних політичних, економічних, спортивних, мистецьких та інших світових форумах, щоденна робота у багатьох міжнародних організаціях дозволяють парламентарям безперешкодно розповсюджувати правдиву та вигідну для України інформацію про перебіг підготовки до чемпіонату Європи”, - сказав Г.СУРКІС . На його думку, заради цього доцільно було б навіть запровадити почесне звання - «український посол турніру», яким уповноважити авторитетних політиків на таку відповідальну та суспільно корисну діяльність.

Г.СУРКІС зазначив, що ключові фігури українського парламенту є частими гостями провідних телеканалів країни, у той же час в національному ефірі системного підходу до висвітлення теми Євро-2012 не спостерігається. Він додав, що вона з’являється хіба що уривками у сюжетах новин і не відображає повної картини підготовки до турніру.

“Зважаючи на це, було б цілком логічно спрямувати депутатську ініціативу на співавторське корегування редакційної політики телевізійних мовників”, - зазначив президент ФФУ. На його переконання, це можна зробити легко і безконфліктно шляхом наповнення змісту численних ток-шоу за участю парламентарів різноманітними аспектами актуальної проблематики Євро-2012.

“Такий свідомий патріотичний крок сприяв би не лише підвищенню авторитету Верховної Ради в очах виборців, але й був би правильно оцінений УЄФА, котрий, у першу чергу, опікується створенням навколо турніру виключно позитивного та привабливого інформаційного середовища”, - сказав Г.СУРКІС. І у цьому зв’язку, додав він, УЄФА дуже серйозно переймається відсутністю порозуміння серед суб’єктів українського політикуму.

Питання політичної стабільності в державі, яка є приймаючою стороною, наголосив очільник ФФУ, віднесене нашими європейськими партнерами до списку стратегічно важливих. Тому він глибоко переконаний, що будь-які аспекти процесу підготовки до турніру повинні бути деполітизованими і недоторканими у стінах законодавчого органу, а також не ставати заручниками жодних кон’юнктурних рішень, у тому числі і кадрових.

“Вилучивши цю тему із зони політичного протистояння взагалі, Верховна Рада продемонструє високий рівень патріотизму, колективної мудрості, прагматизму і толерантності, зрозумілі для вітчизняної та міжнародної громадської думки”, - підкреслив Г.СУРКІС. Він додав, що не уявляє собі таких принципів політичної доцільності, якими не можна було б поступитися заради інтересів свого народу, котрі уособлені у загальнонаціональному гуманітарному проекті Євро-2012.