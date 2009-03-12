«Металіст» добився справедливості

Керівництво ФК «Металіст» в особі президента клубу Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО позитивно оцінило рішення Федерації футболу України про усунення Бориса ВОСКРЕСЕНСКОГО від виконання службових обов`язків голови Комітету з питань стадіонів і безпеки проведення змагань. Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

«Я задоволений розглядом цього питання і особистою позицією Григорія СУРКІСА. Ухвалене рішення свідчить про підвищення стандартів якості українського футболу і його повної професіоналізації, а також рівноправ`я всіх учасників змагань», – цитує А.ЯРОСЛАВСЬКОГО прес-служба клубу.

Як повідомлялося, матч 19-го туру української Прем`єр-ліги, в якому зустрілися клуби «Металіст» і «Львів», проходив на стадіоні «Княжа Арена» в м. Добромилі, який є домашньою ареною львівської команди. Стан поля викликав немало нарікань як з боку самих футболістів, так і з боку футбольних функціонерів. Не зважаючи на невідповідність стадіону вимогам регламенту Прем`єра-ліги, Б.Воскресенський вирішив проведити матч. Після цього А.Ярославський звернувся до глави ФФУ Г.Суркіса з проханням вжити заходів щодо Б.Воскресенського, а також покарати арбітра матчу Віктора ШВЕЦОВА, який мав право у разі невідповідності стадіону регламенту змагань відмінити матч.

Рішенням ФФУ від 11 березня 2009 року стадіон «Княжа Арена» (м. Добромиль) виключений з реєстру стадіонів, на яких можливе проведення матчів другого кола Чемпіонату України в сезоні 2008–2009.