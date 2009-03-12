Жеребкування Ліги Чемпіонів і Кубка УЄФА проведуть наосліп

Сезон єврокубків вступає у вирішальну стадію, а 20 березня в Домі європейського футболу в Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА. Жеребкування Ліги чемпіонів почнеться о 13:00 за київським часом. Його проведуть генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор і посол римського фіналу Бруно Конті. Годиною пізніше розпочнеться жеребкування Кубка УЄФА, яке Тейлор вестиме разом з послом стамбульського фіналу Джаном Барту.

У Лізі чемпіонів жеребкування буде проведено наосліп, тобто клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним, інформує прес-служба УЄФА. Перші матчі відбудуться 7 і 8 квітня, зустрічі у відповідь - 14 і 15 квітня. До того моменту команди вже знатимуть, з ким зустрінуться в півфіналі, оскільки жеребкування цієї стадії теж пройде 20 березня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні 28 і 29 квітня, у відповідь - 5 і 6 травня.

Потім відбудеться додаткове жеребкування, за допомогою якого в адміністративних цілях буде визначено, хто буде номінальним господарем у фіналі, - переможець першого або другого півфіналу. Фінал відбудеться 27 травня на римському "Стадіо Олімпіко".

Аналогічна процедура буде застосована відносно 1/4 і 1/2 фіналу Кубка УЄФА. Зустрічі чвертьфіналу пройдуть 9 і 16 квітня, півфіналу - 30 квітня і 7 травня. Фінал відбудеться 20 травня в Стамбулі на стадіоні "Шюкру Сарачоглу", відзначає Regnum.

Нагадаємо, що Україну в Кубку УЄФА представляють три команди. 12 березня в рамках перших матчів 1/8 фіналу донецький "Шахтар" в гостях зіграє з московським ЦСКА, а "Динамо" і "Металіст" змагатимуться між собою у Києві.