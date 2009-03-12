Український футболіст став священиком

Колишній футболіст одеського "Чорноморця" і харківського "Металіста" Андрій Кирлик став священиком. Митрополит Одеський та Ізмаїльский Агафангел висвятив Кирлика в диякони. Футболіст, який у минулому був капітаном "Чорноморця", закінчив одеську духовну семінарію, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Московського патріархату.

Повідомляється, що 34-річний Кирлик не один рік допомагає настоятелеві храму Стрітення Господнього в Одесі, співає в церковному хорі.

Кирлик виступав за "Чорноморець" з 2003 по 2008 рік, нагадує Лента.ру. У січні 2004 року він залишив команду. За словами самого футболіста, це рішення було пов`язане з тим, що було важко поєднувати віру і гру за команду вищої ліги. Однак у червні 2004 року Кирлик поновив виступи за одеський клуб.

Окрім "Чорноморця", Кирлик виступав також за харківський "Металіст", тернопільську "Ниву" і ряд інших українських клубів.