У І півріччі плани підготовки об’єктів до Євро-2012 будуть скориговані

До кінця першого півріччя поточного року Кабінет міністрів за сприяння Світового банку має намір провести інвестиційну зустріч з міжнародними фінансовими організаціями для коригування планів щодо реалізації об’єктів підготовки України до Євро-2012.

Про це під час парламентських слухань щодо підготовки до Євро-2012, заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Він зауважив, що для фінансування більшої частини заходів державної цільової програми визначені кошти приватних інвесторів. «Хоча всі ми прекрасно розуміємо, що світова криза створила проблеми не тільки для державного бюджету, але й обмежила можливість приватних інвесторів приходити в такого року проекти, як Євро-2012», - сказав він.

І.ВАСЮНИК зауважив, що головною проблемою залишається питання інфраструктури розміщення, підготовку якої планується практично здійснити майже на 100% за приватний кошт.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що для стимулювання підготовки готельної інфраструктури в умовах фінансової кризи уряд ухвалив розпорядження про першочергові заходи з будівництва, реконструкції та переоснащення об’єктів розміщення. Зокрема, планується побудувати, реконструювати чи переоснастити 300 готелів. Крім того, додав він, урядом проведені консультації зі Світовим банком, міжнародними фінансовими інституціями щодо кредитування реалізації інвестиційних проектів.

«Ця робота, не дивлячись на кризу, не припиняється урядом жодного дня», - сказав він.