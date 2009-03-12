Незважаючи на кризу, на об’єктах Євро-2012 роботи не припинено

Від початку 2009 року завдяки вжитим заходам уряду, незважаючи на кризу, не припинено роботи на жодному об’єкті, що готується до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань щодо підготовки до Євро-2012 заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

За його словами, в умовах економічної кризи першочерговим завданням цього року є забезпечення стабільного і повного фінансування заходів з підготовки до Євро-2012.

«Саме тому для України програма підготовки до Євро-2012, особливо в нинішньому році, повинна стати одним з наріжних елементів антикризового плану», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, її виконання дозволить зберегти і створити десятки тисяч робочих місць, уповільнити різке падіння виробництва, забезпечити металургійні та будівельні компанії новими замовленнями і залучити нові інвестиції.

І.ВАСЮНИК нагадав, що держбюджетом на 2009 рік на виконання заходів по підготовці до Євро-2012 передбачено спрямувати із стабілізаційного фонду 4,4 млрд. грн.